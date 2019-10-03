Росбанк планирует войти в топ-3 российских банков по сегменту private banking к 2022 году, заявил на презентации L'Hermitage Wealth Management Club предправления Росбанка Илья Поляков.

«Мы ставим перед собой довольно амбициозную задачу: к 2022 году, или раньше твердо войти в топ-3 банков на российском рынке в сегменте private banking, мы считаем, что эта цель достижима», — подчеркнул Поляков.

Кредитная организация объявила о запуске L'Hermitage Wealth Management Club — клуба для состоятельных клиентов сегмента private banking. Суть в том, что клиентам будет предложен новый формат advisory — программ инвестиционного консультирования. Кроме того, клиенты получат прямой доступ ко всему набору продуктовых и инвестиционных решений группы Societe Generale.

Как пояснил Поляков, на сегодняшний день пассивы состоятельных клиентов составляют около 20% всех пассивов розничных клиентов Росбанка. За последние три года количество клиентов private banking в кредитной организации выросло на 60%. Доля продажи инвестиционных продуктов в данном сегменте утроилась.

Как отметил предправления Росбанка, в настоящее время наблюдается концентрация активов состоятельных клиентов в двух основных банках.

Новый тренд, по его словам, связан с так называемой сменой поколений. «Это не только состоятельные клиенты, которые давно заработали свои деньги, также мы видим смену поколений. Это либо наследники из богатых семей, либо новые предприниматели, которые заработали свои деньги в более поздний период. Они (клиенты. — Прим. Банки.ру) из секторов, не всегда связанных с традиционными сферами промышленности. Но все больше клиентов из секторов, связанных с цифровой экономикой. Это не только собственники, но и топ-менеджеры крупнейших компаний».

По словам Полякова, поведение таких клиентов на финансовом рынке также меняется — их интересуют инвестиционные решения, но при этом «они все больше и больше сравнивают, сами вникают в продукты, не только доверяют деньги управляющей компании, но сами гораздо более активно участвуют в принятии инвестиционных решений».

К сегменту private banking Росбанк относит московских клиентов, на счету которых более 30 млн рублей. Региональных — на счету которых более 15 млн рублей.