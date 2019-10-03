Данные индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ за сентябрь вызывают тревогу, но нужно смотреть более длительную динамику, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта c 49,1 пункта в августе, сообщила во вторник исследовательская организация Markit.

«Во-первых, этот показатель вызывает тревогу и на него нужно обращать внимание. Это первый тезис. Второй тезис — этот показатель бывает волатильным, поэтому здесь надо смотреть более длинную перспективу», — сказал Орешкин журналистам в кулуарах 16-го заседания Валдайского клуба.

Он также указал, что нужно в первую очередь обращать внимание на динамику компонентов этого индекса.

«Что мы видим в компонентах? Слабость спроса, не только внешнего, но и внутреннего, причем слабость спроса на многолетних минимумах. Мы видим крайне низкий показатель по динамике отпускных цен, что указывает на то, что инфляция остановилась», — добавил министр.