Каждый десятый должник микрофинансовых организаций (МФО) начинает погашать свой долг только при угрозе суда, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.



«На сегодня основным методом взыскания долгов МФО является дистанционный, то есть soft-collection, который включает в себя такие инструменты, как звонки, СМС-информирование, письма», — сообщили эксперты. Так, в 25% случаев должники начинают выплачивать задолженность уже после первого звонка, однако еще 45% заемщикам необходимо несколько недель и применение совокупных дистанционных методов (звонки, сообщения, заказные письма) для того, чтобы они совершили свой первый платеж в рамках погашения.

Однако дистанционные методы работают не всегда, отмечают в НАПКА. По данным ассоциации, примерно 15% должников соглашаются платить после выезда к ним сотрудника для вручения уведомления о наличии долга, 5% погашают свою задолженность спустя длительное время самостоятельно, желая исправить свою кредитную историю. «Оставшиеся 10% погашают задолженность лишь после того, как появляется понимание, что готовится иск в суд», — указывают эксперты.

В НАПКА отметили, что методы дистанционного взыскания особенно эффективны в ситуациях, когда заемщики забывают о дате выплаты долга либо самовольно откладывают погашение на другую дату, либо если заемщик лишается заработка: беседа по телефону также ведет к отложенному, но все же благополучному закрытию договора займа.

Гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков обратил внимание, что все чаще стала прослеживаться тенденция, когда клиенты принимали решение выплатить долги по причине того, что в будущем они рассчитывают на получение более крупной ссуды, однако из-за ужесточения регулирования они стали получать отказы. При этом он отметил, что доля просроченной задолженности физлиц перед МФО, по разным оценкам, варьируется в пределах 30% от портфеля, это в 3 раза выше, чем у банков, поскольку вернуть в график платежей тех, кто является клиентом микрофинансовых организаций в разы сложнее в силу их более низкой финансовой грамотности и низкой платежеспособности.