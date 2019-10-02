Минфин в поисках новых источников пополнения казны хочет изменить подходы к налогообложению таких цифровых корпораций как Google, Facebook и Apple. Они должны делиться доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платить налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса. Как сообщает РБК , такое положение появилось в новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Технологические гиганты (социальные сети, поисковые сервисы, маркетплейсы) работают по всему миру, но в общем случае платят налог на прибыль, которую генерирует клиентская база из разных стран, по месту регистрации штаб-квартиры.

Именно поэтому многие компании переносят штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции. Например, европейские офисы Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%. Туда же перенес штаб-квартиру российский разработчик компьютерных игр Playriх. Транснациональные компании перевели в низконалоговые юрисдикции практически 40% прибыли, или 600 млрд долларов, в 2015 году, причем одной только Ирландии досталось более 100 млрд долларов, оценивало американское Национальное бюро экономических исследований.



Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, отмечают в Минфине.



«Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», — указывают в министерстве.