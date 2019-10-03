Исследователям удалось обнаружить банковский ботнет GeostAndroid, который заразил более 800 тыс. устройств в России. Об этом сообщается пресс-релизе компании Avast, которая изучала хакерскую атаку совместно с исследователями из Чешского технического университета и Университета UNCUYO.

«Редко встречающаяся цепочка ошибок OpSec привела к открытию нового банковского ботнета,... нацеленного на жителей России. По оценкам исследователей, ботнет Geost действует с 2016 года и заразил более 800 000 Android-устройств и мог контролировать несколько миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Открытие было сделано после того, как хакеры решили довериться вредоносной прокси-сети, созданной с использованием вредоносной программы HtBot. Она представляет собой прокси-сервис, который можно арендовать, чтобы дать возможность пользователям псевдоанонимно общаться в Интернете. Анализ сетевого взаимодействия HtBot привел к обнаружению и раскрытию хакерской атаки.

Выбранная злоумышленниками платформа анонимизации не смогла в достаточной мере защитить хакеров, им не удалось зашифровать свои сообщения. Это позволило исследователям узнать всю их внутреннюю работу. Найденные чаты показали, как хакеры обращались к серверам, вводили новые устройства в ботнет и как они избегали антивирусного программного обеспечения. Кроме того, была обнаружена личная переписка злоумышленников.

«Ботнет, который исследователи назвали Geost, представляет собой сложную инфраструктуру зараженных телефонов Android. Телефоны заражены Android APK, которые похожи на различные поддельные приложения. Например, они имитируют банковские приложения и приложения социальных сетей. После заражения телефоны подключаются к ботнету и могут управляться удаленно. Как правило, злоумышленники могут получить доступ к СМС, к их отправке, к общению с банками и перенаправлению трафика телефона на разные сайты. Хакеры получают доступ к огромному количеству личной информации от пользователя», — .объяснили в компании.

Главными целями банковского зловреда были пять банков, которые, в основном, расположены в России.