Безбумажное онлайн-кредитование пользуется повышенным спросом у клиентов ритейлера. За период январь-сентябрь 2019 рост по этому направлению составил 42% по отношению к прошлому году.

Сервис доступен b2c-покупателям интернет-магазина. Процедура оформления онлайн-финансирования от «Рево Технологии» не требует заполнения и подписания распечатанных документов и занимает несколько минут: понадобится только паспорт и мобильный телефон.

Для получения услуги клиенту «Ситилинк» необходимо в личном кабинете выбрать способ оплаты «Покупка в кредит», затем заполнить короткую анкету, добавив в специальную форму серию и номер паспорта, а также номер мобильного телефона. Следующий шаг – получение одобрения, выбор подходящих условий кредита и подписание бумаг с помощью простой электронной подписи (роль активации выполняет сообщение с кодом в виде SMS). Также на этом этапе покупателю потребуется загрузить фотографии первых страниц своего паспорта с основными данными, прописки и автопортрет (селфи).

Товар, приобретенный в «Ситилинк» через сервис, можно получить на стойке выдачи в магазине или с курьерской доставкой, если заказ был оформлен с данной опцией, – для этого клиенту достаточно показать продавцу или курьеру паспорт.

«Современный потребитель больше всего ценит удобство, скорость и качество оказания услуг. Наше партнерство с «Ситилинк» в сегменте безбумажного онлайн-финансирования полностью отвечает требованиям целевых потребителей. Другим преимуществом проекта для покупателей является то, что «Рево Технологии» предоставляет не одноразовый кредит, а постоянную кредитную линию. В ее рамках потребители могут совершать покупки многократно, с оплатой частями, без необходимости повторного заполнения многочисленных форм. Кредитная линия позволяет приобретать несколько товаров, выбирая удобный график погашения, – от 3 до 24 месяцев», – комментирует Вадим Потапов, начальник управления по развитию новых сегментов «Рево Технологии».

«В отличие от стандартного онлайн-кредитования безбумажное оформление занимает минимум времени. Нужен только паспорт, смартфон и заполненная краткая онлайн-анкета. Нет необходимости подписывать бумажные бланки (что часто занимает более 1 часа), придя в отделение или магазин, или в присутствии курьера – все взаимодействие с сервисом обеспечивается онлайн. Подобный формат намного удобнее, и значительно экономит время покупателей. Стоит отметить, что сервис успешно прошел пилотное тестирование в магазинах «Ситилинк» в Нижнем Новгороде и уже доступен нашим покупателям в других городах», – отметила Виктория Малых, руководитель группы POS-кредитования, «Ситилинк».

Ранее подобные проекты «Ситилинк» были запущены с «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и МФО KVIKU.

О компании «Ситилинк»

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.

О компании «Рево Технологии»

Финтех компания «Рево Технологии» более 5 лет предоставляет современные решения для оплаты товаров и услуг частями в магазинах в РФ и Центральной Европы. В сервисе уже зарегистрированы более 3 млн пользователей.