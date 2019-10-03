Аналитики «Финама» считают, что бумаги «Сургутнефтегаза» серьезно недооценены рынком и рекомендуют инвесторам покупать их в расчете на долгосрочный рост. В настоящее время обыкновенные акции нефтяной компании торгуются на Московской бирже чуть выше 35 рублей, префы — на уровне 36,5—36,9 рубля.

С августа на фоне ослабления рубля и слухов о создании дочерней управляющей компании бумаги «Сургутнефтегаза» показали существенный рост: на 33% (обычные) и на 18% (привилегированные). Как полагает аналитик «Финама» Алексей Калачев, акции компании сохраняют потенциал для роста и в перспективе их стоимость может достичь 50 рублей (обыкновенные) и 46,8 рубля («префы»).

Главной особенностью «Сургутнефтегаза» является чрезвычайно большая накопленная денежная позиция, которая вдвое превышает текущую рыночную капитализацию компании. По состоянию на конец первого полугодия 2019 года на счетах «Сургутнефтегаза» находилось около 3 трлн рублей депозитов, преимущественно в долларах. Укрепление рубля в этом году «съело» прибыль компании: по итогам первого полугодия чистый убыток составил 38 млрд рублей по РСБУ против прибыли 371 млрд рублей годом ранее.

В то же время, указывает Калачев, такая финансовая подушка делает компанию финансово независимой, она не нуждается в займах и стратегических инвесторах. «Фактически, рынок исключает эту «подушку» из оценки компании, кроме ее влияния на финансовый результат», — написал он в комментарии. Однако, по мнению Калачева, колоссальная недооценка несет в себе большой потенциал для роста при любых позитивных изменениях в информационной политике, инвестиционной стратегии или корпоративном управлении. «Любые позитивные корпоративные изменения в компании способны поднять ее стоимость в разы», — считает аналитик.