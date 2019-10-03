Индексные фьючерсы на уголь могут быть запущены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Мы в ближайшее время готовы запустить индексные контракты на уголь», — сказал он. Голомолзин показал на примере нефтяных фьючерсов, что существующая нормативная база позволяет на данном этапе формировать индикаторы цен.

«Но этого недостаточно, чтобы на их основе построить индексы и даже сформировать индексные контракты», — отметил замглавы ФАС.

Поэтому в ближайшее время ФАС планирует внести изменения в соответствующее постановление правительства, добавил он.