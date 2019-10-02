Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн рублей. Стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2019 года: скрытая угроза» .



«Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по данным МСФО снизился до 5,4% на 1 июля 2019 против 7% на 1 января 2018-го на фоне роста портфеля. Однако более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 процентного пункта за последние полтора года и достигла 6,9% в среднем по розничным банкам», — отмечается в обзоре.



Основной причиной роста потребительского кредитования аналитики называют реализацию отложенного спроса населения, вызванную возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7% за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за шесть месяцев портфель вырос на 12%. В первом полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11%».

Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными , доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4% на 1 июля 2019 года против 72% двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7%, а доля POS-кредитов в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4%.

Эксперты отмечают, что уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков.

«По кредитам наличными — наиболее рискованному сегменту — средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17%, при этом более 70% приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, что может привести к формированию значительного объема проблемных долгов», — говорится в исследовании.



По оценкам агентства, рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020-м против 23% за 2018-й. «В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности», — резюмируют аналитики.