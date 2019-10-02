Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям информировать заемщиков о значении их показателя долговой нагрузки. О рассылке регулятором соответствующего письма сообщает его пресс-служба, оно также размещено на сайте ЦБ.

Регулятор напоминает, что с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков — физических лиц при предоставлении кредитов или займов в размере от 10 тыс. рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Для повышения осведомленности таких заемщиков Банк России рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям информировать клиентов о том, что организация обязана рассчитывать их ПДН при принятии решения о предоставлении кредита и при увеличении лимита кредитования.



Кредитным и микрофинансовым организациям также рекомендовано предупреждать заемщика о том, что в случае непредставления им документов, подтверждающих доходы, кредитор может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента.