Клиенты могут открыть вклад в любом офисе до 29 февраля 2020 года и получить карту привилегий без комиссии. Срок размещения денежных средств 700 дней. Максимальная ставка до 8,5% годовых. Условия действительны для всех регионов присутствия Банка.

Максимальная процентная ставка предлагается на первом сроке привлечения средств (с 1 по 100 день включительно) и составляет 8,5% годовых. С 101-го по 200-й день – 7,75% годовых, с 201-го по 300-й день – 7,55% годовых, с 301-го по 400-й день – 7,3% годовых, с 401-го по 700-й день – 6,2% годовых.

Если у клиента на 29 сентября 2019 года уже есть действующие вклады в банке «Зенит», ставка по вкладу «Удачный+» снижается на 0,25 п. п. При этом минимальная сумма размещаемых денежных средств — 30 тысяч рублей, максимальная — 15 млн рублей.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». По окончании срока вклада предусмотрено автоматическое продление договора на условиях вклада «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном востребовании денежных средств с 1-го дня по 350-й день срока проценты будут выплачены в соответствии со ставкой, действующей в Банке по вкладу «До востребования», а в период 351-го дня по 699-й день – в размере 6,2% годовых.

В течение срока вклада клиент может на льготных условиях получить Карту привилегий. Вне зависимости от суммы размещенных во вклад денежных средств вкладчику предоставляется Masterсard Gold, Visa Gold или «Мир» Классическая без взимания комиссии за оформление и предоставление указанной карты. В случае размещения денежных средств в сумме от 500 000 рублей, клиенту становится доступна карта привилегий Masterсard Platinum / Visa Platinum / UnionPay Platinum. Если размер вклада превышает 5 млн рублей, клиент может оформить карту привилегий Masterсard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание «Карты привилегий» осуществляется в соответствии с действующими в Банке условиями и тарифами.