Вчера инвесторы уходили в защитные активы на фоне признаков замедления мировой экономики. Слабая статистика по обрабатывающей промышленности и волнения на глобальных рынках усилили опасения по поводу последствий торговой войны и их влияния на мировую экономику. Вследствие это все внимание инвесторов сейчас направлено на торговые переговоры между США и Китаем на следующей неделе. Если их результаты разочаруют, последняя линия защиты рынка акций будет связана с надеждами на дальнейшее понижении ставки ФРС и стимулирующие меры со стороны других центральных банков. Вчера российский рынок акций повторил динамику других европейских рынков и рынков EM, причем снижение наблюдалось во всех секторах – индекс РТС опустился на 1,2% до 1 313 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,4% до 2 719 пунктов.



Российский рынок акций сегодня по-прежнему будет находиться под влиянием негативного глобального фона: По нашим ожидания, российский рынок акций сегодня продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политики в области ставок ФРС. Трейдеры закладывают в свои ожидания вероятность понижения ставок ФРС на 25 б. п. до 1,75%-2,00% в октябре на уровне 72,8% против 39,6% в понедельник.

Росстат представил структуру роста ВВП; за ростом ВВП на 0,9% г/г по-прежнему стоит потребление; НЕГАТИВНО



Московская биржа (ПО РЫНКУ) представила итоги торгов за сентябрь 2019 г.; НЕГАТИВНО

Обзор рынка

Вчера инвесторы уходили в защитные активы на фоне признаков замедления мировой экономики. Слабая статистика по обрабатывающей промышленности и волнения на глобальных рынках усилили опасения по поводу последствий торговой войны и их влияния на мировую экономику. Вследствие это все внимание инвесторов сейчас направлено на торговые переговоры между США и Китаем на следующей неделе. Если их результаты разочаруют, последняя линия защиты рынка акций будет связана с надеждами на дальнейшее понижении ставки ФРС и стимулирующие меры со стороны других центральных банков. Вчера российский рынок акций повторил динамику других европейских рынков и рынков EM, причем снижение наблюдалось во всех секторах – индекс РТС опустился на 1,2% до 1 313 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,4% до 2 719 пунктов. Защитных активов на российском рынке было совсем не много, так как инвесторы уходили от риска и из активов EM. ALRS RX (+1,0%) и акции золотодобывающих компаний – единственные акции, демонстрирующие рост на фоне общего пессимизма – POG LN (+2,1%). Курс рубля сгладил свое шестидневное ослабление, укрепившись на 0,1% до 65,19 руб. за долл.). Цены на нефть (Brent -2,0% до 57,69 руб. за барр.) опускались и далее, так как трейдеры пытались преодолеть ослабление спроса. Европейские рынки резко снизились на опасениях рецессии – индекс StoxxEuro600 опустился на 2,7%).

Российский рынок акций сегодня по-прежнему будет находиться под влиянием негативного глобального фона: По нашим ожидания, российский рынок акций сегодня продолжит снижаться на фоне пессимистического глобального фона. Поскольку нет убежденности в возможности достижения соглашения в ходе предстоящих американо-китайских переговоров, инвесторы сейчас сосредоточены на политики в области ставок ФРС. Трейдеры закладывают в свои ожидания вероятность понижения ставок ФРС на 25 б. п. до 1,75%-2,00% в октябре на уровне 72,8% против 39,6% в понедельник.

Экономика

Росстат представил структуру роста ВВП; за ростом ВВП на 0,9% г/г по-прежнему стоит потребление; НЕГАТИВНО



Росстат вчера представил структуру роста ВВП за 2К19. Как и в 1К19, рост ВВП, который составил 0,9% г/г в 2К19, был поддержан потреблением домохозяйств, рост которого ускорился с 1,6% г/г в 1К19 до 2,8% г/г. Тот факт, что потребление российских домохозяйств сохраняется сильным не выглядит удивительным, однако этот тренд противоречит цифрам по обороту розничной торговли (индикатор, который включает расходы нерезидентов в России), рост которой замедлился с 1,9% г/г в 1К19 до 1,6% г/г в 2К19. Валовое накопление капитала увеличилось на весьма умеренный 1% г/г после снижения на 2,6% г/г в 1К19; эта цифра оказалась лучше ожиданий, однако по итогам 1П19 валовое накопление капитала все-таки находилось в негативной зоне. Рост инвестиций и потребления способствовали росту импорта на 0,1% г/г после его снижения на 1,6% г/г в 1К19. Однако основное давление на ВВП оказала динамика экспорта: в 2К19 экспорт в реальном выражении снизился на 4,9% г/г против снижения на 0,4% г/г за 1К19. Иными словами, если эффект роста частного потребления в 1К19 на ВВП был нейтрализован сильным снижением инвестиций, в 2К19 он был нейтрализован слабостью внешней торговли. Опасения по поводу 2П19 связаны с тем, что тогда как внешнеторговый оборот, судя по всему, продолжит снижаться, от замедления розничного кредитования будет страдать динамика потребления; таким образом, перспективы роста ВВП все больше зависят от роста инвестиций и, следовательно, госрасходов. Мы подтверждаем свой прогноз роста ВВП на 0,8% г/г на этот год (в 1П19 рост составил 0,7% г/г), который ниже прогноза правительства (1,3% г/г).

Финансы

Московская биржа (ПО РЫНКУ) представила итоги торгов за сентябрь 2019 г.; НЕГАТИВНО



Московская биржа (MOEX RX: ПО РЫНКУ) вчера представила операционные результаты за сентябрь 2019 г. и 3К19. В целом объем торгов биржи снизился на 5% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали все сегменты за исключением рынка акций и деривативов. Рублевые и долларовые балансы были на 12-13% ниже г/г (в среднем с начала этого года). Мы считаем результаты НЕГАТИВНЫМИ для акций биржи, так как инвесторы могли ожидать некоторых улучшений в объемах торгов в сравнении с августом, особенно в свете того, что сентябрь традиционно знаменует начало “высокого сезона” на рынке.



Торговый оборот: рост показали только рынок акций и деривативов. Совокупный объем торгов снизился на 5% г/г до 67,7 трлн руб. в сентябре (и на 8% г/г в 3К19). Торги акциями выросли на 17% г/г в сентябре, как и в августе, и их рост замедлился с 28-54% г/г в мае-июле. Активность на рынке первичного долга (исключая однодневные облигации) продолжала снижаться (-35% г/г) третий месяц подряд (после сильного роста на 27% г/г в 1П19).Объем торгов на валютном рынке снизился на 8% г/г в сентябре на фоне снижения как спотового рынка, так и рынка свопов, которые снизились соответственно на 22% г/г и на 3% г/г. Объемы торгов репо снизились на 15% г/г в сентябре (после снижения на 21% г/г в августе), при этом снижение наблюдалось по всему ассортименту продуктов (в том числе репо с ЦК снизились на 15%, а репо с КСУ на 21%). К позитивным моментам относится рост торгов деривативами на 10% г/г на фоне более чем двукратного в годовом сопоставлении роста объемов торгов товарными фьючерсами.



Клиентские балансы: рублевые балансы снизились до минимума с ноября 2018 г. Долларовые балансы подскочили на 16% г/г в сентябре, тогда как рублевые снизились на 13% г/г и на 8% м/м, достигнув самого низкого уровня с ноября 2018 г. С начала года средние рублевые и долларовые балансы на 12-13% ниже г/г.