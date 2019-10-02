Создания технологии по выдаче и внесению наличных через Систему быстрых платежей (СБП) пока нет в ближайших планах регулятора, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на 11-м Международном ПЛАС-форуме.

«Целесообразность реализации сервиса по выдаче или внесению через систему быстрых платежей требует очень серьезного обсуждения с банками и с их клиентами и другими пользователями системы», — отметила представитель ЦБ.

По ее словам, главными вопросами остаются идентификация клиентов, комплаенс и обеспечение фрод-мониторинга. «Очень много вопросов, поэтому в ближайших планах такой темы нет», — заключила Алла Бакина.

В конце августа СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЦБ планирует в рамках СБП реализовать возможность платежей наличными. В частности отмечалось, что в QIWI «уже работают над пилотом по приему наличных через СБП в ретейле».