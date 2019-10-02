К своему трехлетию запускаем уникальную для страны услугу: бесплатный перевод по номеру телефона в абсолютно любой российский банк. Теперь любой клиент TalkBank сможет отправить деньги кому угодно, зная только номер телефона. Мы смогли предложить эти условия благодаря новому контракту с Visa. Из таких услуг и строится концепция: чтобы каждый обладатель карты пользоваться всеми финансовыми услугами с максимальным для себя удобством.

За три года истории проекта мы сделали многое: как развивался первый банк в мессенджерах и чего удалось добиться, сегодня расскажу я, основатель TalkBank Михаил Попов.

Идея: банк, который говорит с клиентом на его языке

Создавая TalkBank, я хотел придумать банк, где нет отделений, колл-центра и отдельного мобильного приложения. Меня самого раздражало, когда приходится идти «на территорию банка». И я придумал банк, который общается с клиентом там, где ему удобно, на языке, понятном каждому. В основу лег интеллектуальный самообучающийся чат-бот в мессенджере, тогда в одном — Telegram. Он помогает получить все виды банковских услуг, не покидая одного персонального чата с ботом.

Проект появился в 2016 году, а сейчас у нас 250 000 активных клиентов. Быстрый рост числа клиентов обеспечила «фишка», которую мы внедрили в самом начале — TalkBank убрал все комиссии. У нас можно делать бесплатные переводы в любой другой банк, снимать наличные во всех банкоматах страны, получать любимые многими кешбэк за покупки и процент на остаток, а наши чат-боты в социальных сетях и мессенджерах обучены не просто предоставлять услуги, а быть настоящими финансовыми помощниками.

За 3 года мы построили омниканальную чатбот-платформу

Мы начали свою работу с одного мессенджера. В 2016 году было принято решение стартовать с самого нашумевшего на тот момент мессенджера Telegram. Однако мы понимали, что наша целевая аудитория не может быть ограничена рамками одной платформы. За три года мы масштабировались и запустили бота на 6 площадках.

2016 год: чат-бот в Telegram.

2019 год: чат-бот в Telegram, Viber, WhatsApp, мессенджерах Facebook и «ВКонтакте», банковские услуги через голосового помощника «Алиса».

Капитал: как мы собирали деньги для запуска TalkBank

В 2016 году у нас была только идея, которую хочется «купить», и простенький лендинг для предзаказа. Но потенциал в нас разглядели и поддержали ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), крупнейший венчурный фонд страны для IT-стартапов. Именно во время акселерации ФРИИ TalkBank выдал свою первую карточку. И хотя первый транш инвестиций был небольшим — 2,1 млн, второй раунд — значительно крупнее.

Чтобы привлечь других инвесторов, команда TalkBank начала ездить по фондам. Но такая практика давала слабый результат: было решено приглашать потенциальных инвесторов к себе, что сильно экономило время, ведь приезжали только те, кто уже заинтересован в идее.

Мы в TalkBank использовали любую возможность, чтобы реализовать свою идею «идеального банка»: с поиском инвестиций помогали партнеры VentureClub и StartTrack, сами привлекали инвестиции с помощью краудфандинга на платформе Boomstarter.

Помимо денег, поиск капитала принес нам известность. В 2017 году проект TalkBank участвовал в проекте «Идея на миллион», в рамках которого через краудфандинг собрали средства для запуска нового направления криптокарт. Наш необанк стал первым по объему собранных средств, параллельно было продано много карт, сопутствующих услуг и продуктов. Кроме того, мы успешно показывали себя на конкурсах, например, Seedstars, получали новых международных партнеров, нужные связи для старта проекта в Европе, стали одним из 12 победителей на международном этапе конкурса в Швейцарии.

Сейчас TalkBank — резидент Инновационного центра Сколково, постоянный участник международных конференций, лауреат конкурсов. В партнерах проекта десяток крупных компаний, включая «Теле2» и Visa.

За короткий срок мы перестроили архитектуру и API под мультибанкинг

Для того, чтобы дать нашим пользователям больше возможностей банковского сервиса, мы разработали полноценную структуру, которая позволила за короткие, по банковским меркам, проводить банковскую интеграцию в чат-бот. Это дало старт мультибанковской платформе TalkBank Platform.



2016 год: — эмиссия банковских карт одного банка.

2019 год: — четыре банка-партнера.

Команда: люди, которые строят «идеальный банк»

Даже самой крутой идее нужна грамотная реализация, а хорошая идея может сразу сократить расходы на персонал.

В TalkBank мы сразу сделали ставку на качество, а не на количество. Сейчас в проекте работает 28 человек — разработчики, продакт-менеджеры, специалисты по продажам и маркетингу, поддержка и бэк-офис. На ключевые позиции сотрудников отбираем через серьезный конкурс и тестовые задания, оцениваем не только навыки, но и психотип. Уверены, человека можно научить многому, но изменить его характер и отношение к работе не получится.

Моя роль руководителя также важна —направлять и мотивировать. На старте проекта я не был новичком в сфере финансов — более 15 лет управлял финансами в компаниях ритейл-сектора. За несколько лет до TalkBank я создал проект Easyfinance.ru, сервис управления личными финансами. Как раз в тот момент родилась идея инновационного финансового помощника.

3 года на создание четкой системы набора и отбора персонала

В компании нет ненужных людей. Каждый член команды – профессионал своего дела. Каждый сотрудник делает свой неоценимый вклад в развитие компании.

2016 год: 8 сотрудников.

2019 год: 28 сотрудников.

Потенциал: в каком направлении мы двигаемся дальше

Идея должна развиваться, приспосабливаться к условиям рынка и постоянно дорабатываться. В процессе развития мы в TalkBank значительно переработали бизнес-процессы, автоматизировали ответы, сокращали нагрузку на менеджеров поддержки.

Сейчас активно развиваем имеющиеся продукты, строим семейный банкинг с детскими картами и общим аккаунтом. Мы хотим, чтобы один банк в комплексе решал все задачи клиента: страхование, кредитование, выписки по счету, планирование бюджета, оплата счетов, даже микрокраудфандинг.

TalkBank зарабатывает на том, что клиенты совершают транзакции по картам, пользуются дополнительными услугами. Прогноз выручки в 2019 году составил 200 млн рублей, но это только начало. В ближайшее время планируем не только покорение российского рынка, но и запуск в Европе. Важно, что у TalkBank большой потенциал развития и в смежных областях, ведь мы не только банк, а платформа, которую легко настроить под запросы B2B-сегмента.

Создали возможность использовать технологии банка для решения практически любых финансовых вопросов бизнеса

Компания развивается, а в месте с ней и наша платформа. Все аналитики высказывают мнение о развитии чат-ботов в бизнесе. Они помогают сократить издержки, и дают бизнесу качественный буст их возможностей. Выход на новые рынки – это ответственный шаг, который мы сделали и смогли «прокачать» нашу платформу для нужд бизнеса.

2016 год: выпуск карт и работа в В2C сегменте.

2019 год: мультибанковская платформа для В2В и В2В2С.

Принимаем поздравления с трехлетием. Гарантируем, впереди еще много интересного.