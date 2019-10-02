«Сбербанк Лизинг» передаст в лизинг международной золотодобывающей компании Nordgold специальную технику на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в лизинговой организации, уточнив, что в рамках подписанных договоров будет профинансировано приобретение карьерных самосвалов модели HD 785-7 и экскаваторов PC2000BH-8 производства Komatsu.

Поставщиком техники выступает ООО «Сумитек Интернейшнл», фондирует проект Байкальский территориальный банк Сбербанка . Срок договора лизинга составляет более пяти лет.

«Финансирование приобретения спецтехники, необходимой для разработки рудника Гросс, флагманского предприятия компании Nordgold на юго-западе Республики Саха (Якутия), способствует его выходу на плановую мощность — около 12 миллионов тонн руды — и производству 230 тысяч унций золота в год», — отметил директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг» Тимур Бойтемиров.

Компания Nordgold была основана в 2007 году. В 2018-м она произвела более 28 тонн золота. У компании десять действующих рудников (пять в России, три в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане).



ООО «Сумитек Интернейшнл» — дочерняя компания японской Sumitomo Corporation, один из крупнейших поставщиков тяжелой техники и запасных частей в РФ.