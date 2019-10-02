Срок договора лизинга составляет более пяти лет.
«Сбербанк Лизинг» передаст в лизинг международной золотодобывающей компании Nordgold специальную технику на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в лизинговой организации, уточнив, что в рамках подписанных договоров будет профинансировано приобретение карьерных самосвалов модели HD 785-7 и экскаваторов PC2000BH-8 производства Komatsu.
Поставщиком техники выступает ООО «Сумитек Интернейшнл», фондирует проект Байкальский территориальный банк Сбербанка. Срок договора лизинга составляет более пяти лет.
«Финансирование приобретения спецтехники, необходимой для разработки рудника Гросс, флагманского предприятия компании Nordgold на юго-западе Республики Саха (Якутия), способствует его выходу на плановую мощность — около 12 миллионов тонн руды — и производству 230 тысяч унций золота в год», — отметил директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг» Тимур Бойтемиров.
Компания Nordgold была основана в 2007 году. В 2018-м она произвела более 28 тонн золота. У компании десять действующих рудников (пять в России, три в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане).
ООО «Сумитек Интернейшнл» — дочерняя компания японской Sumitomo Corporation, один из крупнейших поставщиков тяжелой техники и запасных частей в РФ.
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