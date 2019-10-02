Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как от платежного инструмента, но вынуждена себя обезопасить, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя», — сказал Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя».