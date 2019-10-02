Минвостокразвития РФ определило и направило на внутриведомственное согласование правила и механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке, сообщила в среду пресс-служба ведомства.



Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовы х. Такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с институтами развития — Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фондом развития Дальнего Востока — разработали и направили на внутриведомственное согласование правила предоставления льготной ипотеки», — говорится в сообщении.

Льготная ипотека будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе «Дальневосточный гектар». Возможный размер займа — до 6 млн рублей включительно, срок выплат — до 20 лет.

Молодыми семьями будут считаться те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.

Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет. На полученные средства можно будет приобрети квартиру на первичном рынке или самостоятельно построить дом. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить средства только на строительство дома, при этом участок также должен быть получен для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.



Для того чтобы получить льготный кредит, жителям Дальнего Востока нужно будет обратиться в один из банков — участников программы. Их список находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия соответствующего постановления правительства РФ, утверждающего правила предоставления субсидии.

Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию.