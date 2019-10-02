Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета. Сейчас в неопределенной ситуации находится более 600 компаний, которые строят дома для 200 тыс. дольщиков, пишут «Известия» .

«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тыс. человек», –– сказал «Известиям» член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский.



По оценкам рабочей группы президиума генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, сегодня в реестре примерно 200 тыс. человек.



Позицию «Опоры России» по возможному увеличению числа обманутых дольщиков разделяют в девелоперских компаниях, в частности в АПРИ «Флай Плэнинг», «КБК Проект», «Клубе инвесторов Москвы».

В исследовании Института экономики роста имени Столыпина, проведенном в 2018 году в связи с грядущим переходом строительной отрасли на проектное финансирование, говорится, что в 2020–2022 годах количество «обманутых дольщиков не только не уменьшится, но и возрастет на 176–340 тыс. человек».

По оценке президента ГК «Основа» Александра Ручьева, 10% потенциально проблемных застройщиков находятся в Москве, около 25% –– в Московской области, 65% — в других регионах.



В Минстрое изданию заявили, что окончательная аналитика по таким девелоперам будет готова к декабрю. Пока у части застройщиков еще есть шанс получить кредиты — некоторые остались без банковских средств из-за неправильно оформленных документов.