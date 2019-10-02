Минфин России на безлимитном аукционе в среду, 2 октября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 21,061 млрд рублей при спросе в 45,22 млрд, говорится в сообщении Московской биржи.



Ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска №26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Цена отсечения составила 104,971% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 104,971% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7,1%.

Ранее Минфин сообщал, что ведомство возобновит проведение безлимитных аукционов ОФЗ . Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.