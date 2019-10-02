В московском Экспоцентре 16 и 17 октября будет проходить VI Международный форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах». В павильоне №7 соберутся сотни представителей финансового сообщества, компаний-разработчиков IT-решений, регуляторов, чтобы ознакомиться и обсудить современные тренды в оптимизации бизнеса с использованием информационных технологий.

Консорциум iCAM Group и его компании iSimpleLab, iDSystems, iQStore вот уже несколько лет уделяют пристальное внимание этому знаковому отраслевому мероприятию и начинают свою подготовку задолго до назначенной даты. VI Международный форум не станет исключением. На обширном совместном стенде В1 можно будет ознакомиться с новейшими разработками компаний.

Компания iQStore представит обновленную версию мессенджера для службы клиентской поддержки в цифровых каналах iQChannels 2019.1.0.

iSimpleLab продемонстрирует новые возможности платформы ДБО iSimpleBank 2.0 и расскажет о свежих мобильных приложениях на базе фреймворка IONIK. Также аудитории форума представят удобную и технологичную платформу ApiSimpleBank, которая на сегодняшний момент является главным вектором развития в финтех пространстве.

Компания iDSystems представит на форуме новые средства автоматизации внутрибанковских процессов и построения клиентских сервисов. Аудитория ознакомиться с собственным решением компании по интеграции с «Системой Быстрых Платежей» и, конечно, функциональным комплексом для работы с Единой Биометрической Системой.

И, самое главное, посетители стенда iCAM Group узнают об уникальном, совместном проекте «Русская тройка». С этим решением от компаний консорциума любой банк станет СУПЕРКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ!

Кроме того, представители iSimpleLab, iDSystems примут активное участие в деловой программе.

Так, 16 октября в 9-55 на конференции «Цифровая трансформация, ИТ-архитектура и инфраструктура современной финансовой организации» президент iSimpleLab Дмитрий Мирошников расскажет, «Как осуществить цифровую трансформацию без реновации ИТ-ландшафта банка».

А 17 октября директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников представит сразу два доклада: в 12.15 в секции ««Продажи, привлечение и обслуживание клиентов. МСБ и корпорации» и в 15-00 в секции «Открытый банкинг и Open API».

В деловой программе 16 октября в 15-00 в секции «Система быстрых платежей (СБП): C2C, C2B, C2G, G2C, B2C, B2B» генеральный директор iDSystems Андрей Федорец представит доклад «СБП: 1 день, 2 компоненты, 3 буквы».

В тот же день, но в 15-50 в секции «ЕБС, биометрия и продвинутая идентификация» о решениях компании iDSystems также расскажет Андрей Федорец.

А вот 17 октября в 11-15 в секции «Информационная и кибербезопасность. Защита персональных данных. Антифрод» аудиторию ждет доклад «Затраты на ИБ в ЕБС – инвестиции в современный банкинг» от генерального директора iDSystems.

Напоминаем, что VI Международный форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах» состоится 16-17 октября в Москве, в Экспоцентре по адресу Краснопресненская наб., 14, Павильон 7.

Подробная информация и регистрация — на сайте форума.

Компании консорциума iCAM Group будут рады встрече на стенде В1! И не пропустите интересные выступления наших спикеров! Следите за программой!

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входят в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group