На заседании Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ представлена новая стратегия развития кредитной организации. Среди основных направлений: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, сообщает пресс-служба кредитной организации.



На заседании КСА помимо членов совета присутствовали первый заместитель президента — председателя правления Дмитрий Олюнин, член правления Дмитрий Пьянов и руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин. Также на мероприятии присутствовали представители аппарата Наблюдательного совета и Службы по работе с акционерами.



В ходе заседания члены КСА заслушали презентацию Дмитрия Олюнина о результатах реализации стратегии банка за 2017—2019 годы стратегических инициативах на 2019—2022 годы. «В качестве основных направлений новой стратегии развития были отмечены: повышение качества обслуживания клиентов и клиентоцентричность, интенсивный рост банковского бизнеса и цифровизация», — говорится в релизе банка.

Основные предложения КСА на ближайшее время — это совместная разработка «политики вовлеченности акционеров», продолжение практики участия миноритарных акционеров в советах директоров дочерних и зависимых обществ, развитие ВТБ как «молодежного банка» в рамках работы с молодой аудиторией как с перспективным сегментом развития бизнеса и «доступного банка» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

