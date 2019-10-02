Страховым компаниям пока доверяют лишь 26,3% россиян, для повышения этого уровня отрасли надо предлагать понятные продукты, покупка которых приносила бы гражданам уверенность и спокойствие, заявил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов.

«Мы проводили замеры не так давно. По последним замерам, уровень доверия у взрослого населения к страховой отрасли — тех, кто доверяет в целом или в основном доверяет страховым компаниям, — составляет 26,3%. Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88%», — сказал Козлов на конференции «Будущее страхового рынка».

По его словам, у страховщиков есть огромный потенциал для завоевания доверия, и в первую очередь у клиентов должно быть понимание, что собой представляют продукты. «Не должно быть, чтобы клиенты думали, что страхование — это сложно», — отметил представитель ЦБ.

Он добавил, что только стандартами проблему доверия к страховой отрасли не решить: «Обязательно должны быть сфокусированность самих страховых организаций на своих клиентах, клиентоориентированность».

«Вторая важная история — это потребительская ценность страхового продукта. Причем продуктом в данном случае является не страховка, а продуктом является уверенность, спокойствие — эмоциональные качества, которые сопряжены со страхованием и страховыми продуктами. Приобретение этих продуктов должно приносить клиентам удовлетворенность», — продолжил замглавы службы.

Удовлетворенность клиента приведет к росту доверия к отрасли, считает он. «А рост доверия приведет к дальнейшему росту продаж, увеличению доходности», — подытожил Козлов.