Банк России заявил о начале промышленного запуска C2B-переводов (переводы от физлиц в адрес юридических лиц) в рамках Системы быстрых платежей (СБП), которые будут осуществляться при оплате товаров и услуг при помощи QR-кода. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.



«Несколько банков уже его [сервис оплаты при помощи QR-кода] протестировали, пропилотировали, и, собственно, мы готовы к промышленной эксплуатации. У нас утверждены тарифы. Поэтому банки уже сами, исходя из своей потребности, подключаются, у нас достаточно большой спрос на эту услугу как стороны банков, так и их клиентов. Поэтому мы готовы к промышленному запуску, он у нас начался», — сказала она.

При этом Бакина добавила, что вся инфраструктура для масштабного запуска C2B-переводов была уже готова 30 сентября.

В конце августа ряд банков-участников СБП заявляли о запуске пилотных проектов по тестированию платежей при помощи QR-кода.