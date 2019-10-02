Вместо 7 тарифных планов введены 4 пакета услуг с расширенным перечнем бесплатных опций.

Теперь обслуживание осуществляется на единых условиях независимо от региона присутствия бизнеса. Для новых клиентов отменены комиссии за переход с одного пакета услуг на другой, а также за первый месяц РКО на пакетах «Бизнес», «Бизнес +», «Бизнес без границ». По условиям пакета «Один за все» ежемесячная комиссия за обслуживание отсутствует.

СМС-информирование и услуга по проверке контрагентов «Индикатор» стали бесплатными на пакетах услуг «Один за все» и «Бизнес без границ». Кроме того, пользователи данных пакетов смогут получать дополнительный доход в виде начисления процента на остаток на счете.

На новых пакетах сохранены бесплатные лимиты на онлайн-переводы, переводы физическим лицам и снятие наличных. Как и прежде бесплатными остаются открытие расчетного счета, мобильный и интернет-банк, по одной корпоративной и инкассационной карте.

«При создании новых пакетов услуг мы ориентировались на потребности наших клиентов. Тарифы для бизнеса стали более доступными и понятыми. Каждый клиент может выбрать наиболее подходящий пакет: от наиболее экономичного без абонентской платы до продвинутого с неограниченным количеством исходящих платежей. В сентябре в рамках пилотного проекта мы начали продажи новых пакетов в нескольких городах. На основе полученных положительных отзывов от клиентов было принято решение о переходе на новую линейку во всех регионах присутствия Банка», - отметил Заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Илья Поз.

Подробная информация по пакетам услуг и условиям обслуживания доступна на сайте , в офисах обслуживания юридических лиц, у персонального менеджера или по телефону контакт-центра: 8 (800) 500-40-82.