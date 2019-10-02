В рамках новой программы в роддомах региона началась выдача подарочных наборов для новорожденных, родившихся с 1 сентября 2019 года. В комплект входит более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, средства ухода, аптечка, игрушки. Однако по желанию подарочный набор можно заменить на единовременную выплату на новорожденного в размере 20 тысяч рублей. Денежные средства, предоставляемые Министерством социального развития Московской области, будут зачислены финансовым партнером программы банком «Возрождение» на банковскую карту или на счет получателя.

«Наш банк давно является участником таких важных государственных программ, реализуемых в Подмосковье, как "Обеспечение жильем молодых семей" и "Социальная ипотека". Мы рады поддержать и новую замечательную инициативу Правительства Московской области, – говорит Заместитель Председателя Правления Банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – В сентябре "Возрождение" уже осуществил первое перечисление выплаты от Минсоцразвития Московской области семье из Подмосковья».

Право на получение подарочного набора либо денежной компенсации имеют семьи, в которой один или оба родителя являются гражданами РФ и чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.