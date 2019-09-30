Спонсором форума выступил банк Юнистрим, традиционно уделяющий большое внимание поддержке диаспор.

Юнистрим на форуме представил услуги для малого бизнеса, включающие эквайринг по низким ставкам, бесплатную онлайн кассу и мобильный банк. Участники и гости форума смогли бесплатно оформить банковскую карту, с помощью которой удобно совершать покупки и отправлять денежные переводы, а предприниматели приняли участие в организованной банком лотерее. Приз – бесплатный годовой пакет РКО.

«Презентация наших банковских продуктов вызвала живой интерес участников форума. Уже шестнадцать лет как денежные переводы Юнистрим доступны в Кыргызстане. Это направление переводов приоритетно для нас. Но сервисом денежных переводов наша работа не ограничивается. Мы поддерживаем предпринимателей и помогаем им развивать бизнес. Наших клиентов привлекают в Юнистрим низкие тарифы и удобный сервис», — прокомментировал своё выступление на форуме директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим Александр Ложкин.

Форум «Киргизское единение», в котором приняли участие представители органов власти России и Киргизии, политики, предприниматели, деятели культуры и искусства, стал событием межгосударственного масштаба, способствующим укреплению межнационального взаимопонимания и формированию делового климата среди участников.