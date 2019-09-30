Представители поколения Z — люди в возрасте до 21 года — в большинстве своем ищет работу самостоятельно — 76% опрошенных. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

При этом каждому девятому представителю этого поколения родители помогают в трудоустройстве.

Еще 42% молодых людей считают, что родители не должны помогать в трудоустройстве. Каждый четвертый отмечает, что родители должны помогать в поиске вакансий.

Почти каждый четвертый — или 24% — представителей поколения Z полагают, что родители должны помогать искать работу через знакомых и родственников. 6% готовы доверить родственникам телефонные переговоры с работодателем. 4% респондентов считают, что родителям необходимо ходить вместе с ребенком на собеседования.

Помощь совет, поддержку и мотивацию как вид участия родителей в трудоустройстве отмечали 4% молодых людей.