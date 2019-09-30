В торговом центре «Реутов Парк» открылся офис нового формата банка «Юнистрим», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Здесь можно оформить и получить карту «Юнистрим Visa», отправить денежный перевод, оплатить услуги, погасить кредит или обменять валюту — и это лишь часть возможностей, которые предоставляет офис обслуживания «Юнистрим» в «Реутов Парк», — говорится в релизе банка.

В офисах нового формата планируется предоставлять также страховые услуги и оказывать юридическую помощь.