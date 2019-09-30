Это офис нового формата: более удобный для клиентов и предоставляющий полный спектр услуг Юнистрим. Здесь можно оформить и получить карту Юнистрим VISA, отправить денежный перевод, оплатить услуги, погасить кредит или обменять валюту — и это лишь часть возможностей, которые предоставляет офис обслуживания Юнистрим в «Реутов Парк». В офисах Юнистрим нового формата планируется предоставлять также страховые услуги и оказывать юридическую помощь.

Открытие офисов нового формата — часть стратегии развития Юнистрим. Она предусматривает не только расширение спектра услуг, но и внедрение новой системы обслуживания, направленной на повышение лояльности наших клиентов. Удобная зона ожидания, обслуживание клиентов за открытыми кассовыми стойками позволяют создать более комфортную и доверительную атмосферу.

— Мы открываем офисы нового формата под девизом «Комфорт, Качество и Скорость», — комментирует президент Юнистрим Кирилл Пальчун. — Весь опыт, который накопил Юнистрим за годы работы, использован при разработке принципов обслуживания клиентов в новых офисах. Нам важно, чтобы клиент заходил в офис Юнистрим с полной уверенностью, что ему гарантированы квалифицированная, качественная помощь и доброжелательное отношение специалистов банка. Мы заботимся о повышении лояльности наших клиентов.

ТРЦ «Реутов Парк» выбран для размещения офиса Юнистрим не случайно. Это самый большой торгово-развлекательный центр Реутова и Новокосино. Он удобно расположен: до станции метро «Новокосино» 20 минут пешком, от метро и от железнодорожной станции курсируют бесплатные автобусы. Услугами Юнистрим могут воспользоваться как жители Реутова, так и близлежащих районов – Новокосино, Железнодорожный, Балашиха и Люберцы. Клиенты Юнистрим могут совместить визит в новый офис с походом за покупками или отдыхом, а удобная транспортная доступность позволит сэкономить время и силы.