Возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам обсуждается в отношении средств юридических лиц, а вкладов граждан это не коснется. Об этом заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

В ходе онлайн-конференции на странице Банка России в Facebook , состоявшейся накануне в рамках Международной недели инвесторов, Швецов получил вопрос, касающийся валютных вкладов. «Доходность по валютным вкладам ниже плинтуса, так еще хотят разрешить банкам начислять на них отрицательные проценты», — написал слушатель, попросив это прокомментировать.

«Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц», — заявил представитель ЦБ.

«По вкладам граждан ничего такого не обсуждается», — заверил он.

«Что касается денежных средств юридических лиц, которые держат евро в российских кредитных организациях, — для введения возможности отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданский кодекс. Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование. Еще раз хочу повторить, что речь идет только о юридических лицах», — сказал Швецов.



В сентябре глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что банки обратились к регулятору с предложением на законодательном уровне ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. По ее словам, Центробанк изучает инициативу . Сообщалось, что идею поддержал Минфин .