Новосибирский областной суд признал законным решение Октябрьского райсуда, отказавшего Ирине Долговой, которая ранее занимала должность заместителя управляющего местным филиалом банка ВТБ, в замене остающейся части тюремного срока принудительными работами. Об этом газете «Коммерсант» рассказал старший прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Павел Дзюба.

Приговор Долговой вынесли в 2017 году. По делу о хищении у финансовой организации более чем 1,1 млрд рублей ей назначили 8,5 года исправительной колонии и штраф в размере 700 тыс. рублей.

В июне 2019 года адвокат Долговой обратился в Октябрьский райсуд Новосибирска с прошением о замене остатка ее срока (пять лет, пять месяцев и 19 дней) более мягким наказанием — принудительными работами. Те, кому они назначены, находятся в исправительных центрах, организованных по типу общежития. Там осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и Интернетом, при отсутствии нареканий и с согласия руководства центра разрешен свободный выход. Администрация колонии поддержала ходатайство о переводе Долговой на принудительные работы, охарактеризовав ее положительным образом.

Согласно документам ФСИН, бывшая банковская сотрудница, ранее отрицавшая претензии следствия, признала вину, а назначенное ей наказание считает справедливым. В представленных в суд бумагах в том числе указывается, что заключенная «намерена порвать с уголовной субкультурой».

Прокуратура посчитала прошение Долговой о смягчении наказания преждевременным, а райсуд его отклонил.

В июле 2019 года прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении экс-главы новосибирского филиала ВТБ Вадима Григорьева от отбывания наказания по болезни. Он был осужден по тому же делу и получил 9,5 года лишения свободы.



Как сообщалось , в период с июня 2006 года по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом ВТБ в Новосибирске, создал организованную группу, которая совершала хищения денег. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправляли на счета подконтрольных им юридических лиц. Полученные таким образом деньги присваивались, в результате банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.