В июле 2019 года прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении экс-главы новосибирского филиала ВТБ Вадима Григорьева от отбывания наказания по тому же делу.
Новосибирский областной суд признал законным решение Октябрьского райсуда, отказавшего Ирине Долговой, которая ранее занимала должность заместителя управляющего местным филиалом банка ВТБ, в замене остающейся части тюремного срока принудительными работами. Об этом газете «Коммерсант» рассказал старший прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Павел Дзюба.
Приговор Долговой вынесли в 2017 году. По делу о хищении у финансовой организации более чем 1,1 млрд рублей ей назначили 8,5 года исправительной колонии и штраф в размере 700 тыс. рублей.
В июне 2019 года адвокат Долговой обратился в Октябрьский райсуд Новосибирска с прошением о замене остатка ее срока (пять лет, пять месяцев и 19 дней) более мягким наказанием — принудительными работами. Те, кому они назначены, находятся в исправительных центрах, организованных по типу общежития. Там осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и Интернетом, при отсутствии нареканий и с согласия руководства центра разрешен свободный выход. Администрация колонии поддержала ходатайство о переводе Долговой на принудительные работы, охарактеризовав ее положительным образом.
Согласно документам ФСИН, бывшая банковская сотрудница, ранее отрицавшая претензии следствия, признала вину, а назначенное ей наказание считает справедливым. В представленных в суд бумагах в том числе указывается, что заключенная «намерена порвать с уголовной субкультурой».
Прокуратура посчитала прошение Долговой о смягчении наказания преждевременным, а райсуд его отклонил.
В июле 2019 года прокуратура добилась отмены судебного решения об освобождении экс-главы новосибирского филиала ВТБ Вадима Григорьева от отбывания наказания по болезни. Он был осужден по тому же делу и получил 9,5 года лишения свободы.
Как сообщалось, в период с июня 2006 года по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом ВТБ в Новосибирске, создал организованную группу, которая совершала хищения денег. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправляли на счета подконтрольных им юридических лиц. Полученные таким образом деньги присваивались, в результате банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.
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