Российский банковский сектор за последние годы стал более стабилен и защищен от оттока ликвидности за счет концентрации на внутренних источниках фондирования. Об этом говорится в оценке отраслевых и страновых рисков банковского сектора России S&P Global Ratings.

«База фондирования российского банковского сектора стала более стабильной и поддерживается стабильностью и увеличением объема внутренних депозитов за последние три года. Объем внешнего финансирования банковского сектора является небольшим и продолжает постепенно сокращаться. Мы полагаем, что ЦБ РФ может использовать ряд инструментов и механизмов для стабилизации объема ликвидности в секторе, если у отдельных банков возникнут соответствующие проблема. Эффективность таких мер доказана на примере прошлых 10 лет», — отмечается в отчете рейтингового агентства.

Отмечается, что несмотря на нестабильную рыночную ситуацию, значительный объем внутренних депозитов, на долю которых приходится около 70% совокупного фондирования, продемонстрировал существенную устойчивость. Эти депозиты служат надежным и стабильным источником фондирования для российских банков, отметили эксперты агентства.

Эксперты S&P Global Ratings также указывают, что поддержка со стороны Банка России в форме ликвидности доступна для банков в случае необходимости.

«Такая поддержка со стороны регулятора была одним из важных факторов обеспечивавшая стабильность банковского сектора в период оттока депозитов 2014—2015 годы», — отмечается в отчете.