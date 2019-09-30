Взяткодателем по одному из эпизодов, которые инкриминируются находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве бывшему начальнику второго («банковского») отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, проходит бывший ключевой собственник, глава совета директоров банка «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве между Черкалиным и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, стало известно газете «Коммерсант» . Издание ссылается на имеющиеся в его распоряжении документы.

По информации газеты, в 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Осенью 2013-го Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением VIP-клиентов в КБ «Транспортный». Незадолго до этого Александр Мазанов назначил Ходжояна своим советником, который должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами.

Через несколько дней, по данным следствия, полковник Горбатов, встретившись с Черкалиным, договорился, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по 50 тыс. долларов за «общее покровительство» банка.

Выплаты осуществлялись с ноября 2013 года по февраль 2015-го. Горбатов получал деньги от Ходжояна, которые отвозил Черкалину. Как установило следствие, передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом Черкалину было выплачено 750 тыс. долларов. Позже Черкалину заплатили еще 100 тыс. долларов «премиальных», после того как после повторной проверки «Транспортного» подразделением ЦБ, где у Черкалина было доверенное лицо, рекомендации для банка по увеличению резерва на возможные потери по ссудам были уменьшены с 1,3 млрд до 522 млн рублей, следует из материала «Коммерсанта», где уточняется, что, таким образом, согласно предъявленному Черкалину обвинению, он только от «Транспортного» получил взятки на общую сумму 850 тыс. долларов.

Признав свою вину, Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, где получал ежемесячные и разовые выплаты.

Следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался добиться в Тверском райсуде Москвы заочного ареста Мазанова за мошенничество. Следствие считало, что Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм. Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе ходатайство было отозвано. Возможно, это было связано с тем, что экс-банкир попал под программу защиты свидетелей по делу, находящемуся в производстве Следственного комитета РФ, рассуждает «Коммерсант».

Напомним, об аресте Военным судом Москвы начальника второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина сообщалось в конце апреля этого года. Он был задержан вместе с двумя бывшими сотрудниками его подразделения, уволенными с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

Как поясняли СМИ, второй отдел внутри управления «К» специализируется на контрразведке по финансовому и банковскому направлениям. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

В конце июля издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, согласно которому арестованный за взятки на 850 тыс. долларов Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания раскрыли схему «крышевания» и написали, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков».

В мае этого года сообщалось, что правоохранительные органы изъяли у Черкалина наличные и драгоценности более чем на 12 млрд рублей. В августе Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина. Уточнялось, что общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких в период с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.



Банк «Транспортный» лишился лицензии 20 мая 2015 года.