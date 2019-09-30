Минфин предлагает обязать платить налоги в России граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты, сообщает РБК. Инициатива изложена в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который Минфин внес в Госдуму.

Сейчас, чтобы «утратить налоговую связь» с Россией, надо провести в стране менее 183 дней.

Теперь минимальный срок пребывания в России сократится вдвое до 90 дней в год — если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом. Но даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Одновременно с ужесточением условий для признания налогового резидентства Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов. Предлагается установить ставку НДФЛ для нерезидентов на уровне 13%. Сейчас она составляет 30%.

Снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.

Минфин также предлагает освободить ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), установивших онлайн-кассы, от подачи налоговых деклараций. Ведомство считает нужным предусмотреть для предпринимателей на УСН, превысивших максимальный уровень доходов в 150 млн рублей в год и (или) численность сотрудников в 100 человек, льготный переходный период.

Такое послабление для сглаживания резкого роста налоговой нагрузки предлагало Минэкономразвития. Предприниматели на упрощенке платят налог 6% от доходов, но при превышении лимитов обязаны заплатить НДС за квартал, когда вышли за ограничения. Такой резкий рост налоговой нагрузки — одна из причин дробления бизнеса. Минэкономразвития предлагает разрешить бизнесу не платить ретроспективный НДС, а начислять его с начала нового года или нового квартала.

Другая инициатива — пересмотреть принципы налогообложения цифровых компаний. С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют. Это позволит справедливо распределять налоги и «не допустить бюджетные потери», ведь, как правило, ИТ-компании имеют незначительное присутствие в странах, на гражданах которых зарабатывают, отмечает Минфин.

Среди других мер — расширить число объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество организаций, по кадастровой стоимости.