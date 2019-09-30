Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись. Об этом 1 октября сообщил глава Росстата Павел Малков.



«Общий бюджет переписи на все годы составляет немногим более 33 миллиардов рублей. Из этой сметы примерно половина — фонд оплаты труда, то есть социальная поддержка. Примерно четверть этой суммы — цифровые технологии: и планшеты, и большие данные», — сказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийской переписи населения в 2020 году.

Малков отметил, что в ходе переписи будет использовано 360 тысяч планшетов с отечественной операционной системой. «Если говорить конкретно про планшеты, общая смета (расходов составит) порядка 6,7 миллиарда рублей», — добавил он.

По словам главы Росстата, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021—2022 годов.