Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Теперь переводы в СБП доступны клиентам РСХБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Система дает возможность физическим лицам круглосуточно осуществлять мгновенные переводы по номеру мобильного телефона клиентам банков-участников СБП. ЦБ РФ выступает оператором и расчетным центром системы, а Национальная система платежных карт (НСПК) — операционным платежным и клиринговым центром. Безопасность переводов обеспечивается на стороне всех участников СБП: банков, Банка России и НСПК с использованием современных систем защиты», — говорится в релизе банка.

Сервис позволит клиентам Россельхозбанка отправлять и получать деньги, в том числе между своими счетами, открытыми в разных банках. Помимо межбанковских переводов станут доступны переводы по номеру мобильного телефона между клиентами РСХБ.