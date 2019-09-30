В сентябре 2019 года на Московской бирже был зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор, говорится в материалах биржи.



«Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Сегодня их количество составляет уже 1,17 млн», — отмечается в сообщении.

Физические лица активно торгуют на биржевых рынках: их доля в общем объеме торгов акциями составляет в 2019 году 33,5%, облигациями — 8,7%, биржевые фонды — 31,4%.



«Частные инвесторы — активные участники размещений облигаций — за прошедший период 2019 года они выкупили новых корпоративных облигаций на 360 млрд рублей (свыше 20% от всего объема) и государственных облигаций на 56 млрд рублей (3,7% всего объема)», — уточняют на бирже.

Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (589 тыс.), Санкт-Петербург (151 тыс.), Свердловская область (92 тыс.) и Республика Башкортостан (83 тыс.).

«Росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Всего с начала года доступ к рынкам Московской биржи получили более 1 млн частных инвесторов. За 2018 год на биржевой рынок пришли свыше 700 тыс. новых российских граждан. На конец 2018 года их насчитывалось 1,96 млн, на конец 2017-го — 1,3 млн, 2016-го — 1,1 млн, 2015-го — 1 млн.