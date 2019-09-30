Внедренная система автоматизирует процессы оформления и продажи страховых продуктов ООО «РСХБ-Страхование жизни», а также предоставляет клиентам компании сервис доступа к приобретенным страховым продуктам. Единая информационная система построена на принципах омниканальности и ее функционал доступен в следующих каналах:

«Основная цель данного проекта – создание системы, позволяющей быстро выводить на рынок новые страховые продукты, обеспечивать клиентов компании и работников партнеров удобным сервисом по продаже страховых продуктов и получать информацию о ранее оформленных продуктах, – отметил Андрей Чуйко, директор по информационным технологиям ООО «РСХБ-Страхование жизни». – Предоставляя страховой сервис в дистанционных каналах, мы повышаем доступность страховых услуг, улучшаем постпродажный сервис, выстраиваем процессы обслуживания клиентов сразу в «цифровом» формате».

Клиенты ООО «РСХБ-Страхование жизни» получили возможность с помощью созданного ИТ-решения дистанционно пользоваться различными сервисами, например, вносить очередной платеж по полисам накопительного страхования жизни или оплатить договор страхования от критических заболеваний.

Решение выполнено на базе микросервисной архитектуры, что позволяет оперативно выводить на рынок новые продукты и модифицировать существующие, а также обеспечивает высокую надежность и масштабируемость системы.

При реализации системы отдельное внимание было уделено выбору технологического стека. В основе решения лежат программные продукты, входящие в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеющие профессиональную поддержку на территории Российской Федерации.

«Наша компания имеет опыт внедрения фронт-офисных решений в банковском секторе, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента электронного банковского обслуживания, R-Style Softlab. — По результатам реализации данного проекта нам удалось выйти на новый для нас рынок страховых компаний. Теперь наши решения, успешно применяемые в банках, стали доступны и страховым компаниям».

Об ООО «РСХБ-Страхование жизни»

ООО «РСХБ-Страхование жизни» – страховая компания, входящая в группу АО «Россельхозбанк», специализируется на инвестиционном, накопительном страховании жизни и медицинском страховании (лицензии СЖ № 4358 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 4358 (вид деятельности – добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России 19 января 2018 года без ограничения срока действия). Компания создана в ноябре 2017 года, начало продаж – март 2018 года. По состоянию на 1 октября 2019 года сборы компании c момента начала деятельности превысили отметку в 8,5 млрд. руб.

О компании R-Style Softlab

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab