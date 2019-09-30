Некоторые банки с 1 октября 2019 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и процентной ставки по кредиту. Разберемся, что изменилось.

Кешбэк и бонусные программы

УБРиР предлагает по кредитным картам повышенный кешбэк в специальных категориях: «Фитнес-клубы», «Кинотеатры», «Кафе и рестораны» и «Магазины подарков и сувениров» до 31 декабря 2019 года. По карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимум 500 рублей в месяц, по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» —10% (максимум 500 рублей и 1 000 рублей в месяц соответственно).

Банк «Хлынов» по карте «Кредитная World» начислит повышенный кешбэк в размере 5% в категориях: «Автошины, шиномонтаж и СТО», «Конфеты, орехи и сладости», «Салоны красоты и СПА» до 31 декабря 2019 года.

По дебетовым и кредитным картам «Лукойл» банка «ФК Открытие» изменилось начисление бонусных баллов. Теперь 1 балл начисляется за каждый 1 рубль (ранее 1 балл за каждые 50 рублей), потраченный на АЗС «Лукойл», курс списания баллов теперь стал 100 баллов = 1 рубль скидки (до изменений 1 балл=1 рубль). Количество приветственных баллов и баллов, начисляемых в других торговых точках, увеличено в 100 раз.

«Ренессанс Кредит» в октябре начислит баллы в размере 5% в категории «Автоуслуги» (вместо категории «Одежда и Обувь») по кредитной карте. Как и прежде, начисляется 1% за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Ювелирные украшения» (прежде — «Развлечения») по курсу 1 рубль=1 бонус. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в Интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 1 рубль = 2 бонуса.

Банк «Союз» с октября будет начислять баллы в категории «Рестораны и кафе» (ранее по категории «Цветы») по картам: «Мой бонус» в размере 8% , «Премиальная» — 10% . Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов.

Банк «Восточный» установил новые категории повышенного вознаграждения держателям «Карты №1» . С 1 октября 2019 года по 12 января 2020 года держателям будет начисляться 5% баллами за покупки в категориях «АЗС», «Одежда», «Обувь». За покупки в других категориях клиент получит стандартное вознаграждение в размере 1%. Максимальная сумма в месяц — 3 000 баллов. Начисленными баллами в дальнейшем через интернет-банк или мобильный банк можно компенсировать полную стоимость любой покупки от 100 рублей, совершенной в течение 90 дней. Дополнительно при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц на остаток собственных средств от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей начисляется 7% годовых. Возможна выдача неименной карты в день обращения.

ЮниКредит Банк с 1 октября по 31 декабря 2019 года совместно с платежной системой Mastercard предлагают держателям кредитной карты Standard Mastercard и Gold Mastercard начисление баллов в размере 5% от стоимости совершенной покупки в категории «Красота и Здоровье», за покупки в других категориях будет начислено вознаграждение в размере 1%. Максимально 1 000 баллов в месяц. Начисленные баллы обмениваются на электронные сертификаты и подарочные карты партнеров программы из разных категорий. Так же по данным картам предусмотрен первый год бесплатного обслуживания, со второго года стоимость составит 700 рублей и 2,7 тыс. рублей соответственно.

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца года: «Кафе и рестораны», «Такси и каршеринг», «Развлечения», «Спорттовары» и «Салоны красоты». Ставка повышенного начисления баллов и количество выбранных категорий зависит от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Путешествия», а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория «Аптеки».

ВТБ обновил условия бонусной программы по «Мультикарте» . С 1 октября опция кешбэк отменена как отдельная категория, теперь cash back будет начисляться за все покупки при подключенной опции «Авто» или «Рестораны» . Размер cash back будет зависеть от суммы покупок за месяц и составит 0,5—1%. Уменьшена сумма вознаграждения по опциям «Авто» и «Рестораны» с 10% до 4%, размер так же зависит от суммы операций за месяц, введены дополнительные надбавки за оплату смартфоном и при условии поддержания среднемесячного остатка свыше 100 тыс. рублей. Отменено ограничение по максимальной сумме вознаграждения. Срок действия бонусных рублей/бонусов — 1 год с даты зачисления, при отсутствии изменения баланса бонусного счета и операций по карте в течение 6 мес. начисленное ранее вознаграждение сгорает в полном объеме. по операциям, совершенным за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение не начисляется.

Процентная ставка по кредиту

Хоум Кредит Банк уменьшил процентные ставки по безналичным операциям по кредитной карте «Польза Gold» . При лимите кредитования до 29 999 рублей. процентная ставка теперь составляет 28,9% годовых (ранее — 29,4% годовых), свыше 30 тыс. рублей не изменилась — 29,9% годовых. Процентная ставка при получении наличных также осталась прежней и составляет 49,9% годовых. Выпуск кредитной карты «Польза Platinum» банком прекращен.

Почта Банк скорректировал процентные ставки по кредитным картам . Теперь ставки составляют от 17,9% до 39,9% годовых (ранее — от 19,9% по 29,9% по карте «Зеленый мир» , от 29,9% по 31,9% — прочие).

Стоимость обслуживания

Банк «Хлынов» по карте «Кредитная World» изменяет стоимость годового обслуживания, теперь она взимается в сумме 690 рублей (ранее — 500 рублей). При оформлении карты на сайте банка комиссия составляет 69 рублей в месяц (прежде — 49 рублей), ежемесячная плата не будет взиматься при выполнении одного из условий: сумма покупок или ежедневный размер задолженности (условие применимо, если карта не находится в льготном периоде) в месяц равен 15 тыс. рублей и более (до изменений — от 10 тыс. рублей).

Дальневосточный Банк продлил акцию до 31 декабря 2019 года по оформлению премиальной карты «Мир» со скидкой. Стоимость первого года обслуживания карты «Мир» «Семейная команда» и «Мир» Cash back» составляет 500 рублей вместо 999 рублей.

Так же, Почта Банк изменил стоимость обслуживания по кредитным картам . Теперь годовая стоимость обслуживания (начиная со второго года) и выпуск составляют 1 200 рублей (ранее — 900 рублей).

С 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года Ситибанк запускает акцию «Год без забот» для клиентов, которые впервые решат оформить кредитную карту. В рамках данной акции банк предлагает скидку 100% на первый год обслуживания кредитной карты Citibank Mastercard , Cash Back , Citi Select World Mastercard , Miles & More World Mastercard , «Аэрофлот» . Стоимость годового обслуживания указанных карт без учета скидки – 950 рублей в год. Так же скидка в размере 100% распространяется на карты Citi Select Premium , Miles & More Premium , Mastercard Gold , Citi PremierMiles . Стоимость годового обслуживания данных без учета скидки – 2 950 рублей в год. Кредитный лимит определяется индивидуально и составляет до 300 тыс. рублей — по стандартным картам и до 600 тыс. рублей — по премиальным. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в размере 20,9— 2,9% годовых.