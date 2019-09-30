Август 2019 года ознаменовался снижением объемов автокредитования , говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты отмечают, что тенденция не связана с факторами сезонности, которые обычно отмечаются в месяцы с низкой потребительской активностью в этом сегменте: январь и май.

Да недавнего времени рынок развивался в первую очередь за счет роста автокредитов с минимальными первоначальными взносами или с нулевым первоначальным взносом. Так, если в период с 2014 по 2016 год, доля кредитов, которые выдавались без первоначального взноса, колебалась в диапазоне 8—9% от общего объема автокредитов, то начиная с 2017 года по настоящее время доля таких кредитов увеличилась практически до 15%.

Дальнейший анализ автокредитов с минимальным первоначальным взносом выявил также значительную долю кредитов со взносом до 5% — в 2019 году в среднем в месяц было выдано около 25% займов с таким первоначальным взносом.

Совокупная доля автокредитов с нулевым и пятипроцентным взносом, выданных в 2019 году, составляет около 40%, что можно рассматривать как угрозу качеству выдаваемых автокредитов. Банковская статистика говорит о том, что залоговый кредит становится относительно безопасным в том случае, если заемщик оплачивает не менее 10% от стоимости автомобиля за счет собственных средств.

«Следствием такой политики банков является неизбежное ухудшение качества выдаваемых автокредитов. Так, уровень просроченной задолженности через год после выдачи автокредита снижался после кризиса 2014—2015 годов с уровня 5,5% до значения в 1,5 и в 2018 году стал снова расти, достигнув уже 2%. Кроме того, несколько снизились и показатели возврата просроченной на год задолженности: если в кризисный 2014 год возвращать удавалось 20%, то в 2018-м уже только 15%», — резюмируют аналитики.