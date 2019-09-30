Доходы россиян в этом году в номинальном выражении составят 62,2 трлн рублей, а в последующие годы продолжат увеличиваться и в 2022-м достигнут 73,9 трлн. Таким образом, номинальный рост прибыли граждан ежегодно будет составлять 5—6%, пишет газета «Известия» , ссылаясь на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Однако в реальном выражении доходы будут расти не так быстро, пояснил изданию один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. В общей сложности за четыре года они увеличатся на 6,1%. В этом году увеличение составит 0,8%, несмотря на снижение в первом полугодии на 1,3%. Причинами сокращения стали низкие темпы экономического роста в стране, а увеличение налоговой нагрузки лишь усилило его, пояснил Широв. До этого «чистая прибыль» граждан уменьшалась пять лет подряд (за исключением прошлого года, когда Росстат изменил методику подсчета показателя).

Доля обязательных платежей от суммарных заработков населения по итогам 2018-го и шести месяцев этого года составляет 14,5%, что на 1,5 процентного пункта больше, чем в предыдущие три года. В общей структуре обязательных платежей россиян доля кредитов увеличилась, достигнув 25%, налоги и другие сборы составили 60%, отмечается в отчете ИНП. Однако во второй половине 2019-го эффект от увеличения НДС будет уже отыгран.

В 2020 году темпы прироста доходов граждан составят 1,2%, в 2021 и 2022 годах — 1,9% и 2,2% соответственно. На факторы увеличения показателей повлияют ускорение российской экономики, выполнение целей, заложенных в нацпроектах, а также принимаемые государством меры в социальной политике, в частности индексация зарплат и пенсий, подчеркнул Широв. Сбережения россиян с 2019-го по 2022-й будут последовательно увеличиваться с 1,3 трлн до 1,8 трлн рублей.

Впрочем, по обновленным в августе оценкам Минэкономразвития, в 2019 году рост реальных доходов россиян составит 0,1%, указывают «Известия». Такая динамика показателей связана с продолжающимся в этом году нарастанием дисбалансов на рынке потребительского кредитования, отмечалось в социально-экономическом прогнозе ведомства.

Ряд мероприятий по повышению уровня жизни россиян предусмотрен в нацпроектах. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что снижение бедности будет достигаться за счет повышения и поддержания минимального и среднего размеров оплаты труда, индексации заработка госслужащих, пенсий, социальных выплат и пособий, реализации нацпроектов и других госпрограмм.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что предпосылок для роста доходов россиян в нынешних экономических условиях нет.

Так, по словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, в этом году рост реальных располагаемых доходов россиян может составить 0,2% при сценарии увеличения ВВП на 0,8—0,9%. В отсутствие неблагоприятной ситуации во внешнеэкономической деятельности и торговых войн, влияющих на стабильность российской и мировой экономики, доходы населения в 2020 году могли бы составить 1,5—2% в год. Но из-за ухудшения тарифных взаимоотношений и эскалации событий в глобальной конъюнктуре реальный рост будет колебаться в пределах 0,3—0,6%, прогнозирует эксперт.



Напомним, накануне были опубликованы данные опроса «Левада-центра», согласно которым в представлении российских семей для нормальной жизни нужно 38,1 тыс. рублей на одного человека, а бедной семью можно считать, если доходы не превышают 12,5 тыс. на человека. При этом субъективные оценки собственного дохода россиян (16,8 тыс. рублей, согласно данным исследования) в 2,3 раза ниже их «нормального» уровня.