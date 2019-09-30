Обвиняемый в совершении разбойного нападения на сотрудницу микрокредитной организации в Благовещенске предстанет перед судом. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

«Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 14 июня в Благовещенске злоумышленник зашел в офис микрокредитной организации. Угрожая сотруднице организации ножом, он потребовал денежные средства. Девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, напуганная агрессивным поведением нападавшего, передала ему 12 тыс. рублей. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, выяснили приметы нападавшего, организовали мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника. В результате оперативники установили район, в котором может проживать данный гражданин, а затем его личность и возможное местонахождение. Задержали указанного мужчину по горячим следам в одном из кафе города. У него изъята часть предположительно похищенных денег, а также предполагаемое орудие преступления.

В настоящий момент уголовное дело находится в суде.

В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.