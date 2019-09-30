Банк России 1 октября выпускает новые памятные монеты серии «Ювелирное искусство в России». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, в обращение выходят серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.

На оборотных сторонах монет расположено рельефное изображение изделия ювелирной фирмы «Болин» — хрустального кувшина в серебряной оправе. Фоном выступает стилизованная композиция по мотивам других изделий фирмы.

На обороте 25-рублевой монеты с цветным покрытием то же изображение выполнено с применением цветной эмали.



Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля — 3 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей — 1,5 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 1 тыс. штук.