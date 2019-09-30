Центробанк РФ направит в Сбербанк предписание в связи с неподключением банка к Системе быстрых (СБП)платежей до 1 октября, сообщает ТАСС .

В начале сентября регулятор напомнил об обязательном подключении к СБП всех системно значимых банков в срок до 1 октября и заявил о готовности применять санкции в виде штрафов и предписаний в случае неисполнения этого требования. Банки с универсальной лицензией должны подключиться с 1 октября 2020 года. По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени — с ноября 2018 года была доступна вся необходимая документация.

«Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года», — говорится в комментарии ЦБ.



ЦБ напоминал, что в апреле этого года был опубликован проект нормативного акта со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября. «Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила два — четыре месяца и не вызвала никаких сложностей», — подчеркнули в ЦБ.



Ранее глава госбанка Герман Греф заявил , что это не получится сделать к 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок со стороны ЦБ и Сбербанка.

Банк не сможет сделать этого из-за необходимости многочисленных доработок.





