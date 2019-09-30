БКС Банк предлагает открыть новый вклад «Растущий».

Минимальная сумма депозита при открытии в системе ДБО «БКС Онлайн» — 30 тыс. рублей, в подразделении банка — 100 тыс. рублей. Срок — один год. Проценты начисляются по четырем периодам: с первого по 90-й день — 3%, с 91-го по 180-й день — 5%, со 181-го по 270-й день — 7%, с 271-го по 366-й день — 9% годовых. Средняя годовая ставка за полный период размещения составит 6,05%.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или накопительный счет вкладчика.

Вклад не оформляется клиентам банка, обслуживающимся на пакете услуг «Валютная карта» или «Валютная карта Premium».

Предложение действительно с 1 октября 2019-го по 31 января 2020 года.