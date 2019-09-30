В результате финансовой поддержки компания увеличит объем производства и реализации продукции, расширит сеть дистрибуции и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.

Финансирование обеспечено гарантией Корпорации МСП и поручительством НО «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства».

«Бисеровский рыбокомбинат» выращивает живую рыбу, которая затем реализуется в магазинах Ашан, Гиперглобус, Городской супермаркет, Лента, Перекресток, Седьмой Континент и др. Также предприятие занимается переработкой рыбы и производит рыбную продукцию, пресервы, продукты кулинарии. Кроме того, предприятие активно развивает смежные бизнесы: на его предприятиях организовано спортивное и любительское рыболовство, пользующееся спросом со стороны рыболовных клубов.