Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 17,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Промежуточные дивиденды на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля установлены в размере 8,68 рубля (17,36 рубля на одну АДР) по итогам деятельности компании за первое полугодие 2019 года.

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 октября 2019 года. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 19 ноября 2019 года.