Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12,13 тыс. рублей в месяц, сообщается на сайте Кабмина.

«Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства говорил, что минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится на 850 рублей. «Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В соответствии с этим механизмом в следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12,13 тысячи рублей», — сообщил Медведев.

Минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11,28 тыс. рублей.