Предприятия — участники нацпроекта по повышению производительности труда не будут обязаны участвовать в эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Никто из предприятий не выразил заинтересованности в сокращении рабочих часов. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

«Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет. Смысл в том, что если предприятия вдруг захотят попробовать такой режим работы, то они могут высказать такое желание, но пока ни одно из предприятий-участников не высказало никакой заинтересованности», — сказал он.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве в июне сказал, что технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени и переходу на четырехдневную рабочую неделю. Позднее Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение, поддерживающее такой переход, но только в случае сохранения прежнего размера заработной платы. В своем предложении представители профсоюзов указывали на низкую продолжительность рабочего времени в развитых странах.

Глава Минтруда Максим Топилин говорил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти через 40—50 лет.



Эксперты отмечали, что при обсуждении перехода на четырехдневную неделю стоит учитывать советский и европейский опыт регулирования рабочего времени. Также стоит быть готовыми к изменению режима работы, например, магазинов. Для обеспечения непрерывной работы понадобятся новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы. При этом хорошей площадкой для эксперимента с четырехдневкой могут быть госорганы — именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны, из-за чего чиновники порой работают по 12–13 часов пять дней в неделю.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой планирует провести консультации по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели в ноябре, следует из плана работы РТК.

