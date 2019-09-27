Наработанный опыт и высокотехнологичные финансовые решения TalkBank позволяют выстраивать полноценную банковскую инфраструктуру в соответствии с бизнес-процессами партнёра (маркетплейс, агрегатор и другие)

На данный момент для агрегаторов и маркетплейсов Talkbank Platform уже предоставляет сервис гарантированной сделки, настраивает функцию рекурентных платежей, сервис «электронный кошелек», а также реализует чат-бот системы для автоматизации различных процессов.

Для P2P площадок настраивает прием платежей и выплаты начислений, проводит удаленную идентификацию, поддерживает сервисы для «самозанятых», а также поднимает сервис «гарантированной сделки» и «электронный кошелек», настраивает рекурентные платежи и, конечно же реализует чат-бот системы различной сложности.

Для партнеров в ритейле, Talkbank Platform также организует выпуск ко-брендовых карт, поддерживает биллинг баллов программ лояльности, реализует чат-бот системы общения со службами поддержки.

Для кредитных организаций мы закрываем главную «головную боль» - роботизацию поддержки клиентов и снижение затрат на колл-центр. Помимо этого, мы реализуем чат-ботов для взаимодействия с клиентами в 5 мессенджерах.

У TalkBank уже есть опыт успешной работы с B2B сегментом. Например, после запуска автоматической системы обработки финансовых транзакций, проект у партнёра окупился в первый же месяц. TalkBank реализовывал программу лояльности с моментальным подключением новых участников; выпустил ко-бренд банковские карты. При этом все решения могут масштабироваться под разные задачи бизнеса и запускаются значительно быстрее, чем разработка собственных систем внутри компании.

Сотрудничество с инновационным банковской платформой выгодно не только бизнесу, но и конечному клиенту. К примеру, при запуске кобрендинговой карты от TalkBan, бизнес получает полностью готовую программу лояльности, настроенную именно под его нужды, без трат на «пластик» и продвижение, а клиент — удобный банковский сервис, кешбэк и прямую экономию. Популярна функция «защищенной сделки», когда одна сторона гарантировано получает товар и услугу, другая — оплату, посредник — комиссию.